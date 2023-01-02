Россиянам анонсировали несколько этапов повышения пенсий после Нового года

К концу года ее средний размер должен составить 21 862 рубля, заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим ВиноградовДекан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что повышение пенсий россиян в 2023 году пройдет в несколько этапов.