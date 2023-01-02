Daily Storm

573 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЧилиИвано
    Хорошо что тут есть хохложопые - приятно видеть как их колбасит - очко у еврожопых жим жим. 💦Медведев заявил, ...
  • Pavel
    Какой интеллигентный и тонкий ум. Какая политическая деликатность и взвешенность оценок. Рвениие и решительность свой...Медведев заявил, ...
  • Надежда Трофимова
    Я начинаю восхищаться Медведевым  Какие меткие и точные определения, какое остроумие! Браво! И, конечно, Бис!!!Медведев заявил, ...

Россиянам анонсировали несколько этапов повышения пенсий после Нового года

Россиянам анонсировали несколько этапов повышения пенсий после Нового года

К концу года ее средний размер должен составить 21 862 рубля, заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим ВиноградовДекан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что повышение пенсий россиян в 2023 году пройдет в несколько этапов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх