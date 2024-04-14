В МИД России ответили на призыв посла Израиля осудить атаку Ирана Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посла Израиля в РФ Симоны Гальперин о том, что Иерусалим ждет от Москвы осуждения ночной атаки Ирана по еврейскому государству.
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