БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В МИД России ответили на призыв посла Израиля осудить атаку Ирана

В МИД России ответили на призыв посла Израиля осудить атаку Ирана

В МИД России ответили на призыв посла Израиля осудить атаку Ирана    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посла Израиля в РФ Симоны Гальперин о том, что Иерусалим ждет от Москвы осуждения ночной атаки Ирана по еврейскому государству.

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Комментарии
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Михаил
Самая большая ошибка Сталина - создание Израиля. Остаётся одна надежда на то, что Арабский мир нивелирует это сборище мирового человеческого мусора, возомнившего себя высшей нацией. Холокост ничему их не научил.
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