Украина перешла к прямому шантажу Америки

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Леонид Ла Рошель

Валяюсь, просто валяюсь со смеху. У сборища бандерлоховских утырков и наркоманов появились "свои интересы" и они это предъявляют "главврачу", который в любой момент может отключить "аппарат искусственного дыхания". Похоже, правдой оказалась заметка, что с Аргентины Зеленский привёз 300 кг чистого, небадяженного кокса.