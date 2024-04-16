МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 070 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Вот такого генерала и в министры обороны России, пусть дальше командует.Что ждет известно...
  • Дмитрий Гурин
    Совершенно нет. Предприятия хоть и оборонные но принадлежат частным корпорациям, а они ложили свои приборы на требова...Что поразило в за...
  • Александр Свитайло
    Все-таки Иран пока еще только ситуативный партнер....Например, Крым он не признает российскимИран обратился к ...

Украина перешла к прямому шантажу Америки

Украина перешла к прямому шантажу Америки

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS Текст: Евгений Поздняков, Илья АбрамовВчера 706 прочитали Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от дискуссии по поводу прекращения ударов по российским НПЗ в случае, если США не предоставят ВСУ новые системы ПВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Валяюсь, просто валяюсь со смеху. У сборища бандерлоховских утырков и наркоманов появились &quot;свои интересы&quot; и они это предъявляют &quot;главврачу&quot;, который в любой момент может отключить &quot;аппарат искусственного дыхания&quot;. Похоже, правдой оказалась заметка, что с Аргентины Зеленский привёз 300 кг чистого, небадяженного кокса.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх