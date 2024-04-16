Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS Текст: Евгений Поздняков, Илья АбрамовВчера 706 прочитали Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от дискуссии по поводу прекращения ударов по российским НПЗ в случае, если США не предоставят ВСУ новые системы ПВО.
Украина перешла к прямому шантажу Америки
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Валяюсь, просто валяюсь со смеху. У сборища бандерлоховских утырков и наркоманов появились "свои интересы" и они это предъявляют "главврачу", который в любой момент может отключить "аппарат искусственного дыхания". Похоже, правдой оказалась заметка, что с Аргентины Зеленский привёз 300 кг чистого, небадяженного кокса.
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