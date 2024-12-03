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Глава СПЧ Фадеев об избиении Журавеля сыном Кадырова: не надо было провоцировать

Глава СПЧ Фадеев об избиении Журавеля сыном Кадырова: не надо было провоцировать

Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека при Президенте России, прокомментировал избиение и сожжение Корана Никитой Журавелем 16-летним сыном главы Чечни Адамом Кадыровым, назвав этот поступок "провокацией".

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