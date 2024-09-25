«Меня смутили эти ошибки»: Оруджев — о Норрисе в Сингапуре

СоцсетиРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев прокомментировал контакты со стеной британца Ландо Норриса из McLaren по ходу Гран При Сингапура, когда пилот лидировал в гонке и рисковал сойти из-за аварии.
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