«Меня смутили эти ошибки»: Оруджев — о Норрисе в Сингапуре

СоцсетиРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев прокомментировал контакты со стеной британца Ландо Норриса из McLaren по ходу Гран При Сингапура, когда пилот лидировал в гонке и рисковал сойти из-за аварии.