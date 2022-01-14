Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал жесткий ответ, если Россия разместит свои Сообщение США пригрозили дать жесткий ответ, если РФ разместит военные силы в Латинской Америке появились сначала на Листай.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал жесткий ответ, если Россия разместит свои Сообщение США пригрозили дать жесткий ответ, если РФ разместит военные силы в Латинской Америке появились сначала на Листай.
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