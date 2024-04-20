На Ставрополье полицейские и представители Общественного совета при краевом главке сдали кровь в преддверии Национального дня донора

В преддверии Национального дня донора сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при краевом полицейском ведомстве Владимиром Кайвановым и Александром Резюком внесли свою лепту в пополнение банка крови, которая поможет спасти жизнь людям.
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