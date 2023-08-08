Сила в правде

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Чубайс и Абрамович готовят России новую ловушку?

Чубайс и Абрамович готовят России новую ловушку?

Ряд источников сообщил о поездке олигарха Романа Абрамовича в Израиль и Турцию. А появление инсайда о неких кулуарных переговорах Абрамовича с зятем первого президента страны Бориса Ельцина, Валентином Юмашевым, вызвало настороженность в России.

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