В Роскачестве рассказали, как на законных основаниях не платить за капитальный ремонт дома

Жильцы многоквартирных домов могут не платить за капитальный ремонт при наличии определенных условий Основанием для отказа от внесения платы за капремонт может быть признание дома аварийным и подлежащим сносу или изъятие земли дома для нужд города, также за капремонт не платят жители новостроек: дома включаются в программу через некоторое время после сдачи объекта.