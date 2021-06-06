«Ливерпуль» работает над продлением контрактов с Алиссоном, ван Дейком и Фабиньо до 2025 года

«Ливерпуль» намерен заключить новые долгосрочные соглашения с лидерами команды. Мерсисайдцы работают над продлением контрактов с вратарем Алиссоном, защитником Вирджилом ван Дейком и хавбеком Фабиньо до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира.
Популярные статьи
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Сафин о футбольной сборной России: «Заслуженные мастера спорта »
Свежие комментарии