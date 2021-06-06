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«Ливерпуль» работает над продлением контрактов с Алиссоном, ван Дейком и Фабиньо до 2025 года

«Ливерпуль» намерен заключить новые долгосрочные соглашения с лидерами команды. Мерсисайдцы работают над продлением контрактов с вратарем Алиссоном, защитником Вирджилом ван Дейком и хавбеком Фабиньо до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира.

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