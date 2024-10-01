Украинский МИД прокомментировал заявления о готовности уступить территории

Представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг озвученную ранее изданием Financial Times информацию о том, что официальные лица республики согласны признать потерю территорий ради заключения перемирия с Россией.
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