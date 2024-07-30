Россия спасает Европу

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Сгенерировано ИИ Елена Караева Дискуссия о том, где сегодня больше европейских ценностей — в общеевропейском блоке, пустившемся во все тяжкие, или у нас, ответ был дан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии