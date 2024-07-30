Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия спасает Европу

Россия спасает Европу

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Сгенерировано ИИ Елена Караева Дискуссия о том, где сегодня больше европейских ценностей — в общеевропейском блоке, пустившемся во все тяжкие, или у нас, ответ был дан.

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