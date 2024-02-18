Появилось видео нового шутера про Вторую мировую войну с зомби и системой ст...

Появилось видео нового шутера про Вторую мировую войну с зомби и системой строительства как в Fallout 4Разработчики Projekt Z: Beyond Order показали новый ролик игры, представляющий собой седьмой видеодневник с кадрами геймплеями, моделями персонажей и оружия, а также демонстрацией инвентаря.