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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Появилось видео нового шутера про Вторую мировую войну с зомби и системой ст...

Появилось видео нового шутера про Вторую мировую войну с зомби и системой ст...

Появилось видео нового шутера про Вторую мировую войну с зомби и системой строительства как в Fallout 4Разработчики Projekt Z: Beyond Order показали новый ролик игры, представляющий собой седьмой видеодневник с кадрами геймплеями, моделями персонажей и оружия, а также демонстрацией инвентаря.

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