Россиян хотят принудительно лишать возможности пользоваться мобильной связью

Если вы думаете, что предполагаемая в будущем блокировка мессенджера WhatsApp (если он откажется выполнять требования по сотрудничеству с нашими правоохранительными органами) и появившаяся информация о возможных запретах звонков через мессенджеры (либо только за рубеж-из-за рубежа, либо полный) это всё, то вы ошибаетесь.