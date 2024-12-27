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Россиян хотят принудительно лишать возможности пользоваться мобильной связью

Россиян хотят принудительно лишать возможности пользоваться мобильной связью

Если вы думаете, что предполагаемая в будущем блокировка мессенджера WhatsApp (если он откажется выполнять требования по сотрудничеству с нашими правоохранительными органами) и появившаяся информация о возможных запретах звонков через мессенджеры (либо только за рубеж-из-за рубежа, либо полный) это всё, то вы ошибаетесь.

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