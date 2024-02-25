Советник главы Крыма опроверг заявления о связи ЧВК "Медведи" с Аксеновым

Сотрудники ЧВК "Медведи" напали на посетителей кафе в Черноморске в День защитника Отечества: они ворвались в заведение, уложили гостей лицом в пол и начали избивать их ногами и дубинками, а также несколько раз выстрелили из автоматов в воздух.
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