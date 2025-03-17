От лыжных гонок до троеборья дояров. Фоторепортаж с Всероссийских сельских игр в Барнауле

Соревнования собрали в столице Алтайского края почти 600 спортсменов XII Всероссийские зимние сельские игры / Фото: Виталий Дворянкин, Александр Черный, Вадим Вязанцев, Олег Харлов, Анастасия Фролова / Алтайский спорт, amic.
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