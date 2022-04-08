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Пентагон признал превосходство российского оружия

Пентагон признал превосходство российского оружия

Американское Министерство обороны обнародовало новую стратегию национальной обороны Соединенных Штатов, в пояснениях к которой военное ведомство называет Россию «острой угрозой», в то время как Китай удостоился звания «конкурента и соперника США».

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