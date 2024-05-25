Канны-2024: победитель ясен, как никогда

«Мой Марчелло» Кристофа Оноре Самый неуклюжий фильм Каннского конкурса, и это явствует уже из названия, — Marcello mio («Мой Марчелло») Кристофа Оноре, в котором Кьяра Мастроянни прилюдно борется со своим комплексом непо-бейби.
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