Канны-2024: победитель ясен, как никогда

«Мой Марчелло» Кристофа Оноре Самый неуклюжий фильм Каннского конкурса, и это явствует уже из названия, — Marcello mio («Мой Марчелло») Кристофа Оноре, в котором Кьяра Мастроянни прилюдно борется со своим комплексом непо-бейби.