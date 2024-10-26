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Запад в ближайшие дни постарается жестоко отомстить Грузии 

Запад в ближайшие дни постарается жестоко отомстить Грузии 

Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции.

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