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Буше о возвращении в «Авангард»: «Благодарен за возможность выступать за один из лучших клубов России. Жду момента, когда приеду в Омск»

Рид Буше высказался о своем возвращении в «Авангард».  Сегодня стало известно, что омский клуб подписал с 28-летним игроком контракт на 1 год.

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