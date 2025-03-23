Диетическая шаурма с курицей: рецепт для худеющих

Введение Шаурма – это популярное блюдо, которое любимо многими за его вкус и сытность. Однако традиционные рецепты шаурмы часто содержат много калорий, что может быть проблемой для тех, кто следит за своей фигурой.
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