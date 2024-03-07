Признанная идеальной женщиной модель Playboy вышла замуж за себя

Признанная идеальной женщиной модель Джанаина Празерес вышла замуж сама за себя Бразильская модель Джанаина Празерес, которую недавно журнал Playboy признал «идеальной женщиной», купила себе обручальное кольцо за 80 тысяч долларов США (7,3 миллиона рублей) и вышла за себя замуж.