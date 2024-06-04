Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Тан
    Наиболее вероятно, что ОНИ высчитали!!... что если ОНИ не начнут какие либо .... "активные" действия, то гарантирован...Министр обороны Ф...
  • лина любимцева
    Это Украина и сам Зеленский инструменты в руках США и Запада.«Он мне лично обе...
  • Ольга Лобова
    В Германии мигрантам не предоставляют работу без определённого уровня знания языка. Моя знакомая вышла замуж, успешно...Резкое снижение у...

«Как гром среди ясного неба». Андрей Турчак возглавил Республику Алтай

«Как гром среди ясного неба». Андрей Турчак возглавил Республику Алтай

4 июня Владимир Владимирович Путин подписал указ о снятии Олега Леонидовича Хорохордина с должности главы Республики Алтай, назначив врио главы региона первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета "Единой России", руководителя Рабочей группы по вопросам специальной военной операции, экс-губернатора Псковской области (сыгравшего важную роль в создании Изборского клуба), МС по дзюдо (и сына друга юности ВВП, занимавшегося дзюдо вместе с ним) Андрея Анатольевича Турчака.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EV
Evgeni Velesik
Кто-то, где-то накасячил?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх