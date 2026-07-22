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Царьград

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Бегут без оглядки: объявлена причина, по которой фигуристки уходят от Тутберидзе

Бегут без оглядки: объявлена причина, по которой фигуристки уходят от Тутберидзе

Уход Аделии Петросян от Этери Тутберидзе — не единичный случай, а повторяющийся сценарий, который разыгрывается с каждым новым поколением чемпионок.

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