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Пронедра

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📈Обзор рынка металлов

📈Обзор рынка металлов Неделя для металлов прошла преимущественно в минусе. Под давлением оказались алюминий и литий, тогда как китайские котировки стали и титана оставались относительно стабильными.

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