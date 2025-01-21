Флери отразил 26 из 27 бросков «Колорадо» и повторил рекорд НХЛ по числу сезонов с 10+ победами (20), догнав Бродера

Вратарь «Миннесоты» отразил 26 из 27 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:1). На счету 40-летнего канадца стало 10 побед в 16 играх в текущем сезоне при 90,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,60.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии