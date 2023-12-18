На 2-й Песчаной провели субботник по уборке снега

В районе Сокол прошел субботник по уборке снега. Об этом сегодня сообщили в управе района. — Студенты ВУЗов, члены общественных организаций и сотрудники управы вышли на уборку территории от снега и наледи на 2-й Песчаной улице.
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