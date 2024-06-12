Сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося в международном розыске жителя Ингушетии - организатора подпольного производства сигарет

Сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Малгобекский» и филиала НЦБ Интерпола МВД по Республике Ингушетия совместно с коллегами из регионального УФСБ России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали в соседней республике жителя Ингушетии 1982 года рождения, который в период с июня 2023 года находился в международном розыске.
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