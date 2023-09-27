Объемы выпуска высокоточных средств поражения за полгода по ряду позиций выросли в пять раз

Министр обороны РФ Сергей Шойгу совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым проинспектировал производственные цеха предприятия «Тактическое ракетное вооружение», проверив ход выполнения гособоронзаказа.
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