Эстонских студентов мобилизовали для «охоты» на советские монументы

Кампания государственного вандализма в Прибалтике продолжается. Правящие националисты нацелились на братские кладбища — солдатские останки эксгумируют, складывают в мешки, а потом закапывают в малолюдных местах.
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