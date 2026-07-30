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ИА Регнум

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Эстонских студентов мобилизовали для «охоты» на советские монументы

Эстонских студентов мобилизовали для «охоты» на советские монументы

Кампания государственного вандализма в Прибалтике продолжается. Правящие националисты нацелились на братские кладбища — солдатские останки эксгумируют, складывают в мешки, а потом закапывают в малолюдных местах.

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