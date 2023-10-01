В зону СВО из Керчи отправились спальники, зимние вещи и маскировочные сети

Волонтёры Керчи собрали и направили в зону СВО крупную партию гуманитарной помощи. Среди вещей первой необходимости: зимние вещи, спальные мешки и маскировочные сети, сообщил в своём Telegram-канале глава администрации города Святослав Брусаков.
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