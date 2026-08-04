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ИА Реалист

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Трамп отменил удары по Ирану из-за нехватки ракет

Трамп отменил удары по Ирану из-за нехватки ракет

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Вооружённые силы США израсходовали почти 80% запасов перехватчиков для одной из ключевых систем противоракетной обороны на фоне войны с Ираном, а командующие предупреждают, что боеприпасы находятся на «опасно низком» уровне.

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