Трамп отменил удары по Ирану из-за нехватки ракет

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Вооружённые силы США израсходовали почти 80% запасов перехватчиков для одной из ключевых систем противоракетной обороны на фоне войны с Ираном, а командующие предупреждают, что боеприпасы находятся на «опасно низком» уровне.