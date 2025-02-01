Терпеть ненавижу таких "пацифистов"!

Москалькова очень вовремя влезла со своей проповедью о хороших хохлах!!! Я просто "умиляюсь и пускаю слезу"!!! Пусть она это рассказывает тем, кто пострадал в Курской области и потерял там своих близких, стал инвалидом и потерял ВСЁ, что приобрёл за всю свою жизнь!! Особенно про свои рассуждения о хороших хохлах пусть расскажет той девочке 18 лет, которую украинские нацики насиловали всей шоблой, а потом её убили!!! Думаю она и все остальные кто был в этом аду её "поймут"!!! (это я от себя) Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что россиянам не надо расчеловечиваться и считать украинских военнослужащих поголовно зверьем.