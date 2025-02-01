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Терпеть ненавижу таких "пацифистов"!

Терпеть ненавижу таких "пацифистов"!

Москалькова очень вовремя влезла со своей проповедью о хороших хохлах!!! Я просто "умиляюсь и пускаю слезу"!!! Пусть она это рассказывает  тем, кто  пострадал в Курской области и потерял там  своих близких, стал инвалидом и потерял ВСЁ, что приобрёл за всю свою жизнь!! Особенно про свои рассуждения о хороших хохлах пусть  расскажет той девочке 18 лет, которую украинские  нацики насиловали всей шоблой, а потом её убили!!! Думаю она и все остальные кто был в этом аду её "поймут"!!!  (это я от себя) Уполномоченный по правам человека  Татьяна Москалькова заявила, что россиянам не надо расчеловечиваться и считать украинских военнослужащих поголовно зверьем.

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Комментарии
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Игорь Костоглод
Москалькова озвучивает мнение сверху. Своего у таких людей не бывает. На таких должностях не держат людей со своим мнением. Вот это самое страшное.
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1 час.
Валерий Цымбулов
в депутатском корпусе пора навести порядок и заняться системой, которая позволяет нечистоплотным просачиваться в депутаты! Они ВРАГИ!!!!!!
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1 час.
Vova Гарин
Пусть раком поставят её всушники и хором выебут, хочу услышать её слова о добрых братьях.
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41 мин.
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