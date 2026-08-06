«Хромая утка» Макрон: раскрыто, кто займет кресло президента Франции в 2027 году

Президент Франции Эммануэль Макрон фактически превратился в «хромую утку». Несмотря на то, что он досидит до конца своего срока в 2027 году, сохранить власть его сторонникам-«макронистам» будет практически невозможно.
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