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Иван Кампо: «Сместить АПЛ с 1-го места очень сложно. У Ла Лиги и Бундеслиги большое влияние, но Англию не превзойти»

Иван Кампо: «Сместить АПЛ с 1-го места очень сложно. У Ла Лиги и Бундеслиги большое влияние, но Англию не превзойти»

Бывший защитник «Реал Мадрид» вспомнил о периоде своих выступлений за «Болтон». – Я провел в Англии почти семь лет.

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