На поиски выдвинулась водолазно‑поисковая группа Астраханской спасательной службы «Волгоспас». Водолазы обследовали место происшествия в радиусе 100 метров, гидролокатором обследовано акватория дна реки на расстоянии 1500 метров ниже по течению.
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