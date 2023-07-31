Возле Крымского моста устанавливают заграждения против надводных и подводных дронов
В морской акватории возле Крымского моста устанавливают специальные заграждения против надводных и подводных дронов.
Комментарии
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И снова все по- русски!
Неужели кому- то непонятно, что в следующий раз они нападут подводными дронами?
Ах, у нас уже был такой опыт? Тогда, в Отечественную?
Подождем! После разрушения моста украинскими дронами- займемся постановкой боновых заграждений. Хотя всем понятно: после того, как мы защитим мост от подводных лодок- украинцы нанесут удар над водой!
Все по- русски....
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