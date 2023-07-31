Возле Крымского моста устанавливают заграждения против надводных и подводных дронов

SI

Sergey Ivanov

И снова все по- русски! Неужели кому- то непонятно, что в следующий раз они нападут подводными дронами? Ах, у нас уже был такой опыт? Тогда, в Отечественную? Подождем! После разрушения моста украинскими дронами- займемся постановкой боновых заграждений. Хотя всем понятно: после того, как мы защитим мост от подводных лодок- украинцы нанесут удар над водой! Все по- русски....