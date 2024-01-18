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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани 18 января отключили воду ещё на 3 улицах

В Рязани 18 января отключили воду ещё на 3 улицах

Воду отключат в связи с ремонтными работами на водопроводе. Ресурса не будет до 17:00 на следующих улицах: улице Лесопарковой, дома №№ 44, 44 корпус 1, 46, 61, 32а; в Семчине на улице Советской в домах №№ 96 до 133 (частный сектор) и на улице Крупской в доме № 16 корпус 1.

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