Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Должен сидеть в клетке»: в Приморье мигрант призывал насиловать русских нацистов

«Должен сидеть в клетке»: в Приморье мигрант призывал насиловать русских нацистов

В Приморском крае в ходе уличного конфликта мигрант призвал насиловать русских и назвал их нацистами.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ГНАТЬ  нужно из России этих &quot;мигрантов&quot;, ВОТ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ!!     ПРЕЗИДЕНТ!!  ГАРАНТ!!!   АУ!!
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13 час.
Ваша Светлость
Бл....!!!! А Наш-то долго будет сопли жевать? Или он, типа, не в курсе? Тогда грош ему цена, если все его могут обмануть и он ничего не знает! Всех чумазых вон из России и неважно успели они купить Российские паспорта или нет, сначала за забор всех, потом визовый режим! Все чурбанские диаспоры и их крыши сажать как картошку, рядками!!!:)))
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12 час.
Александр Маркитанов
меня терзают смутные сомнения - почему никто из мужиков в бубен не успокоил махающего руками? Ну как, так?
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8 час.

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