«Должен сидеть в клетке»: в Приморье мигрант призывал насиловать русских нацистов

Ваша Светлость

Бл....!!!! А Наш-то долго будет сопли жевать? Или он, типа, не в курсе? Тогда грош ему цена, если все его могут обмануть и он ничего не знает! Всех чумазых вон из России и неважно успели они купить Российские паспорта или нет, сначала за забор всех, потом визовый режим! Все чурбанские диаспоры и их крыши сажать как картошку, рядками!!!:)))