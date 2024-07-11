В Приморском крае в ходе уличного конфликта мигрант призвал насиловать русских и назвал их нацистами.
«Должен сидеть в клетке»: в Приморье мигрант призывал насиловать русских нацистов
Комментарии
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лл
лина любимцева
ГНАТЬ нужно из России этих "мигрантов", ВОТ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ!! ПРЕЗИДЕНТ!! ГАРАНТ!!! АУ!!
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13 час.
Ваша Светлость
Бл....!!!! А Наш-то долго будет сопли жевать? Или он, типа, не в курсе? Тогда грош ему цена, если все его могут обмануть и он ничего не знает! Всех чумазых вон из России и неважно успели они купить Российские паспорта или нет, сначала за забор всех, потом визовый режим! Все чурбанские диаспоры и их крыши сажать как картошку, рядками!!!:)))
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12 час.
Александр Маркитанов
меня терзают смутные сомнения - почему никто из мужиков в бубен не успокоил махающего руками? Ну как, так?
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8 час.
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