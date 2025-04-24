На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Пепел накрыл местные сёла

Извержение вулкана на Камчатке привело к мощному пеплопаду, оставив местные поселки в темноте.На Камчатке произошло извержение вулкана Безымянный, которое привело к мощному пеплопаду, накрывшему несколько населённых пунктов, включая Лазо, Атласово и Таежное.
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