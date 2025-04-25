Решение КС об отмене итогов первого тура президентских выборов в Румынии приостановлено апелляционным судом

Считающийся ультраправым, да еще и пророссийским румынский политик Кэлин Джорджеску набрал большинство голосов в первом туре президентских выборов в прошлом году и вышел во второй, где у него были бы все шансы стать главой государства.
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