Жители района Южное Медведково передали петицию в префектуру СВАО

Дмитрий Певцов поддержал горожан Активисты из Южного Медведкова передали обращение к префекту СВАО Алексею Беляеву с просьбой ускорить процесс реконструкции здания кинотеатра «Полярный» и возродить его в качестве культурно-досугового центра.