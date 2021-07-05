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Жители района Южное Медведково передали петицию в префектуру СВАО

Жители района Южное Медведково передали петицию в префектуру СВАО

Дмитрий Певцов поддержал горожан Активисты из Южного Медведкова передали обращение к префекту СВАО Алексею Беляеву с просьбой ускорить процесс реконструкции здания кинотеатра «Полярный» и возродить его в качестве культурно-досугового центра.

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