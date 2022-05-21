В городе Татарске Новосибирской области прошла торжественная церемония вручения паспортов юным жителям района и принятия Присяги гражданина Российской Федерации

В отделении по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» заместитель начальника МО капитан внутренней службы Дмитрий Александрович Зюков и член Общественного Совета при МО, заместитель директора Татарского политехнического техникума Ольга Владимировна Пугачева приняли участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных вручению паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 14 лет, и принятию Присяги гражданина РФ.