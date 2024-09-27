Хакеры «НемеZида» опубликовали данные боевиков, атаковавших Курскую область

Хакерский проект «НемеZида» группировки RaHDIt, известной также как «Злые русские хакеры», предоставил данные около 800 военнослужащих Вооруженных сил Украины, участвовавших в атаке на Курскую область России.
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