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Хакеры «НемеZида» опубликовали данные боевиков, атаковавших Курскую область

Хакеры «НемеZида» опубликовали данные боевиков, атаковавших Курскую область

Хакерский проект «НемеZида» группировки RaHDIt, известной также как «Злые русские хакеры», предоставил данные около 800 военнослужащих Вооруженных сил Украины, участвовавших в атаке на Курскую область России.

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