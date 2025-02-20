Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Твоя моя не понимай: в Германии украинцы опозорились при обучении их военному делу на мове

Твоя моя не понимай: в Германии украинцы опозорились при обучении их военному делу на мове

Один из украинских военнопленных, сдавшихся в Курской области военнослужащим 22-го мотострелкового полка ВС РФ, рассказал военкору Александру Яремчуку, что в Германии при военной подготовке вэсэушников им переводили с немецкого на русский — мову никто из солдат не знал, сообщает RT.

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