Один из украинских военнопленных, сдавшихся в Курской области военнослужащим 22-го мотострелкового полка ВС РФ, рассказал военкору Александру Яремчуку, что в Германии при военной подготовке вэсэушников им переводили с немецкого на русский — мову никто из солдат не знал, сообщает RT.