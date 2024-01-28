Комбат Ходаковский: "Запад сходит с ума, разгоняя истерику"

"Официальные источники заявляют о возрастающей опасности странам НАТО, исходящей от России". Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о "дополнительном инструменте сдерживания" нашей страны, который придумали на Западе.
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