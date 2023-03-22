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Ушел из жизни бывший глава ЦИК России Владимир Чуров

Ушел из жизни бывший глава ЦИК России Владимир Чуров

Умер бывший глава ЦИК России Владимир Чуров. Причина смерти не уточняется. Несколько дней назад Чуров отметил юбилей, ему исполнилось 70 лет.

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