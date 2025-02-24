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Царьград

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Взрыв возле российского консульства в Марселе: работают 30 пожарных.

Взрыв возле российского консульства в Марселе: работают 30 пожарных.

В Марселе произошёл взрыв рядом с российским генеральным консульством. На месте происшествия работают около 30 пожарных специалистов.

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