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Россияне теперь могут оплачивать товары и услуги цифровыми рублями

Россияне теперь могут оплачивать товары и услуги цифровыми рублями

С 1 сентября вступили в силу нормы закона, согласно которым крупнейшие банки должны предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, а продавцы с выручкой более 120 млн рублей - принимать их при оплате товаров и услуг при соблюдении установленных законом условий.

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