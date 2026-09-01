Россияне теперь могут оплачивать товары и услуги цифровыми рублями

С 1 сентября вступили в силу нормы закона, согласно которым крупнейшие банки должны предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, а продавцы с выручкой более 120 млн рублей - принимать их при оплате товаров и услуг при соблюдении установленных законом условий.