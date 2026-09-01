Россияне теперь могут оплачивать товары и услуги цифровыми рублями

С 1 сентября вступили в силу нормы закона, согласно которым крупнейшие банки должны предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, а продавцы с выручкой более 120 млн рублей - принимать их при оплате товаров и услуг при соблюдении установленных законом условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Мишустин назвал н...
- СТ Япония объявила н...
- ВЕ Минобороны заявил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым