Три варианта развития событий в Курской области

Курская и Белгородская области очень ждут зоны безопасности на границе, потому как ВСУ продолжает терроризировать населенные пункты и гражданское население ФВП дронами на глубину до 15 км, ну и как вы вчера слышали опять пытаются ворваться в Теткино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии