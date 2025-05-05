Три варианта развития событий в Курской области

Курская и Белгородская области очень ждут зоны безопасности на границе, потому как ВСУ продолжает терроризировать населенные пункты и гражданское население ФВП дронами на глубину до 15 км, ну и как вы вчера слышали опять пытаются ворваться в Теткино.